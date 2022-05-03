В Подмосковье двое оставленных без присмотра детей выпали из окна

По данным канала, младший из братьев упал на клумбу, получив сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины. Старшему удалось зацепиться за оконную раму, но забраться назад он не мог. В это время внизу собралось большое количество прохожих. Когда ребенок отпустил руки и упал вниз, им удалось поймать его.

Позднее у мальчика диагностировали ушибы и ссадины мягких тканей туловища. Оба ребенка были доставлены в детскую больницу города Люберцы. На данный момент их состояние стабильно.

Как отметил канал, семья мальчиков считается благополучной, на учете в ПДН не состоит.

Ранее сообщалось, что школьница упала с 12-го этажа в Москве и выжила.