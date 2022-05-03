В Подмосковье двое оставленных без присмотра детей выпали из окна
Двое оставленных без присмотра детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске. Снятой одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в жилом доме на улице Дмитрия Михайлова. Два брата, мальчики двух и четырех лет (по информации других источников, старшему ребенку три года), остались дома одни: мать была на работе, а отец вышел в магазин. Дети забрались на стоящий у подоконника комод и вылезли в открытое окно.
По данным канала, младший из братьев упал на клумбу, получив сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины. Старшему удалось зацепиться за оконную раму, но забраться назад он не мог. В это время внизу собралось большое количество прохожих. Когда ребенок отпустил руки и упал вниз, им удалось поймать его.
Позднее у мальчика диагностировали ушибы и ссадины мягких тканей туловища. Оба ребенка были доставлены в детскую больницу города Люберцы. На данный момент их состояние стабильно.
Как отметил канал, семья мальчиков считается благополучной, на учете в ПДН не состоит.
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