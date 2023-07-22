Детские объявления на юго-западе Москвы умилили пользователей сети

Улыбки и самодельные кольца из бисера предложили соседям дети жителей одного из районов на юго-западе Москвы. Фотографии вывешенных ими объявлений были опубликованы в группе «Зюзино М125» в социальной сети «ВКонтакте».

«Акции милоты из Зюзино! На Каховской раздают улыбки, а дочка одной из наших подписчиц сделала для соседей колечки», — подписал снимки автор.

«Возьми улыбку и перестань грустить. Ангел с тобой!», «Возьми колечко», — говорится в объявлениях.

«Взрослым есть, чему поучиться у детей!», «Иду на разведку, искать эту милоту», «Возьму колечко, хоть какое-то будет», — написали подписчики интернет-сообщества. «Я бы не взяла. Что потом с этим делать?» — призналась одна из участниц дискуссии.

Ранее объявление в подмосковном парке рассмешило пользователей сети.