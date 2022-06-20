Пользователи сети обсудили популярный в СССР детский досуг

Популярный в СССР вид детского досуга обсудили подписчики группы «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте» под постом с фотографиями диапроектора.

«И у нас такой был», «Классная штука», «Сердце сжалось от воспоминаний. У меня такой тоже был», «Было очень интересно смотреть диафильмы», «Такие вещи были у всего Советского Союза: в каждой семье, у меня тоже. Хлебом не корми, говорил: "Мама, давай фильмоскоп посмотрим"», — написали пользователи сети.

Об отличиях диафильмов и мультфильмов напомнила одна подписчиц. По ее словам, в первом случае это картинки с надписями на слайде, которые перематывали и показывали по одному на экране, а в другом — изображение из кинопроектора, которого в то время в обычной семье в СССР не было.

«Мы всей семьей смотрели диафильмы, то мама, то папа читали с интонацией. Мой любимый был про динозаврика. Отец как рыкнет словно большой динозавр, а мама отвечала тихим голосом динозаврика. Вспомнил и мурашки по коже пошли. Пишу и слезы накатываются о том беспечном детстве», — растрогался юзер.

Были и веселые комментарии. «Мой 14-летний сын долго рассматривал эту штуку, когда я достал ее из ящика. Он спросил меня: "Папа, а на каких он флешках?" От смеха упал даже кот», — рассказал о реакции сына при виде диапроектора один из фолловеров.

Ранее в сети обсудили опасную детскую игру в СССР. Подписчик группы связал эти игры с отсутствием других развлечений в советские годы.