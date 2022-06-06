В сети обсудили опасную детскую игру в СССР

Обсудили опасную детскую игру в СССР пользователи социальной сети «ВКонтакте». Один из них опубликовал фотографию бегущих по крышам гаражей детей.

«Ностальгия как будто это вчера было эх время, время такое беспощадное», «Само собой бегали, и я тоже», «Бегали и даже зимой с них в сугробы прыгали. Тогда было здорово», «Детство золотое», «И ведь на моей памяти у нас не было ни одного ЧП. А играли как на гаражах, так и на стройках», — написали юзеры под фотографией.

Некоторые из них тоже вспомнили, что гуляли и на стройках: «Мы по стойкам бегали», «Было и такое»,« Больше всего любили по стройкам, которых было очень много в СССР».

Подписчик группы связал эти игры с отсутствием других развлечений в советские годы. Однако большинство пользователей с ним не согласились. Они заявили, что было много всяких развлечений, но экстремалов притягивал именно бег по опасным объектам, вроде крыш или строек.

Ранее пользователи сети вспомнили популярные самодельные игрушки из советского детства. Один из подписчиков заявил, что эти примитивные на первый взгляд самодельные игрушки с малых лет приучали мозг к максимальной активности и развивали богатую фантазию.