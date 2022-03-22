«Детский мир» заморозил цены на ряд товаров. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ФАС России.

«По результатам ряда совещаний "Детский мир" решил на три месяца зафиксировать цены на отдельные позиции товаров в категориях "одежда" и "обувь" на уровне января 2022 года», — процитировало агентство пресс-службу.

Ранее из-за поступивших обращений граждан ФАС России направила в «Детский мир» запрос с требованием обосновать рост цен. Компания объяснила это ростом денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию.

До этого ретейлер принял решение о добровольном ограничении наценок на некоторые группы товаров с целью поддержки населения. В категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» были определены позиции, предельные наценки по которым снизили в среднем на 16 процентов. «Компания взяла на себя обязательство обеспечить наличие данных товаров на полках магазинов», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее россияне вспомнили цены на продукты и зарплаты 2009 года.