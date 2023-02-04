Пенсионерку с болезнью Паркинсона спасли из запертой квартиры в Москве

Пенсионерку с болезнью Паркинсона спасли из запертой квартиры на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

70-летняя женщина оказалась заблокирована в собственном жилье на Южнобутовской улице. Пенсионерка упала и не смогла подняться самостоятельно. Об этом узнала ее дочь, услышавшая из-за двери просьбы о помощи, но квартира оказалась заперта изнутри.

Спасатели прибыли на вызов и проникли в помещение с помощью специального инструмента. Там они обнаружили лежавшую на полу пенсионерку и переложили на кровать. От вызова врачей женщина отказалась.

Ранее из запертой квартиры в Подмосковье спасли двух пожилых инвалидов. Запертыми в жилье оказались мужчина с ампутированной ногой и прикованная к постели женщина.