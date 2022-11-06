Записка для девушки на каблуках в лифте московской многоэтажки возмутила россиян

В лифте многоэтажного дома в Москве сфотографировали записку, адресованную девушке, которая ходит по утрам на каблуках по квартире. Текст объявления опубликовали в группе «Москва online» во «ВКонтакте».

«Девушка, проживающая на 14 этаже, убедительная просьба, имейте совесть. Я не сомневаюсь, что у вас шикарная обувь и особенно каблуки! Но хватит каждое утро с 6:00 целый час на каблуках по всей квартире!» — говорится в сообщении.

Текст записки возмутил пользователей сети. Россияне поспорили, кто в данной ситуации прав: девушка или ее сосед.

«Пусть беруши себе купит, нервный сосед», «Ага, автора спросить забыли, в какой обуви ходить в собственной квартире», «У меня такая же соседка сверху. Каждое утро как кобыла на каблуках скачет из одной комнаты в другую около часа», «Есть закон о тишине, будьте любезны соблюдать его, а не советовать покупки беруш и успокоительных. Почему соседи снизу должны страдать из-за таких людей?» — прокомментировали юзеры.

Ранее необычное объявление появилось в одном из подъездов многоэтажного дома на Сиреневом бульваре. Автор сообщения просил вернуть ему выставленных в подъезд животных.