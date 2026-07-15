Девушка вылезла из окна ради селфи в Москве

В Новой Москве в районе Коммунарка девушка вылезла из окна на внешний подоконник восьмого этажа, чтобы сделать селфи. Об этом пишет журнал «Москвич».

К публикации прикреплено видео, на котором можно заметить девушку, которая сидит на внешнем подоконнике окна квартиры на восьмом этаже дома. Ничего похожего на страховку на данных кадрах не видно. Экстремалка сидит на согнутых ногах и делает селфи.

Чем закончилась такая опасная для жизни съемка — не уточняется. Как пишет журнал, о происшествиях в Коммунарке не сообщалось — а значит, в этот раз трагедии удалось избежать.

Ранее сообщалось, что неизвестный скинул гранату из окна дома на юге Москвы. Происшествие случилось во дворе дома на Коломенской набережной. На место оперативно прибыли экстренные службы.