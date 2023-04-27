Жителей Москвы предупредили о девятибалльных пробках

Вечером в четверг, 27 апреля, в Москве ожидаются девятибалльные пробки из-за перекрытия центра города, предупреждает столичный Дептранс. Кроме центральных улиц, движение будет затруднено на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Гостям и жителям столицы рекомендуют пользоваться городским транспортом. С 14:30 движение будет закрыто в Большом Путинковском переулке, на улице Малая Дмитровка и на Пушкинской площади. Кроме того, в местах ограничений запрещена парковка.

С16:30 движение будет перекрыто на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке. С 17:30 — на улице Петровка, Тверская, Моховая, на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных. После 22:00 закроют движение на Новом Арбате, Большом Каменном мосту, Большой Садовой улице, участке Садового кольца, Большой Полянке и на Волгоградском проспекте. Парковка здесь будет запрещена до 03:00 пятницы, 28 апреля.

Краткосрочные перекрытия движения будут на Рязанском проспекте, Садовом кольце в районе Таганской площади, на Москворецкой набережной и на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Косинской эстакады.

Ранее длинная пробка, парализовавшая движение на МКАД, попала на видео.