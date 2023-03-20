15:29, 20 марта 2023
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Парализовавшая МКАД пробка попала на видео
Движение на МКАД парализовало в день приезда лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Длинная пробка, парализовавшая движение на МКАД в понедельник, 20 марта, попала на видео в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
По данным очевидцев, внутренняя сторона кольцевой автодороги стоит без движения более получаса. На внешней стороне заторов нет.
Источник связывает затор на МКАД с приездом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая прибыл в столицу РФ на несколько дней с государственным визитом. Самолет, на борту которого он прилетел, приземлился в аэропорту Внуково.