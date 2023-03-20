Парализовавшая МКАД пробка попала на видео

По данным очевидцев, внутренняя сторона кольцевой автодороги стоит без движения более получаса. На внешней стороне заторов нет.

Источник связывает затор на МКАД с приездом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая прибыл в столицу РФ на несколько дней с государственным визитом. Самолет, на борту которого он прилетел, приземлился в аэропорту Внуково.