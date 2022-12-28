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10:14, 28 декабря 2022
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Жителей Москвы предупредили о девятибалльных пробках

Жителей Москвы предупредили о девятибалльных пробках
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

О девятибалльных пробках вечером в среду, 28 декабря, предупредили жителей Москвы в столичном Дептрансе со ссылкой на данные ЦОДД. Движение больше всего будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

«В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время», — порекомендовали в ведомстве.

Горожанам напомнили, что на ряде улиц проходят ремонтные работы, что затрудняет движение личного транспорта. Передвигаться по центру города москвичей просят на метро.

Ранее столичным жителям порекомендовали в пробки передвигаться по магистралям на наземном транспорте или такси.

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