10:14, 28 декабря 2022
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Жителей Москвы предупредили о девятибалльных пробках
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
О девятибалльных пробках вечером в среду, 28 декабря, предупредили жителей Москвы в столичном Дептрансе со ссылкой на данные ЦОДД. Движение больше всего будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.
«В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время», — порекомендовали в ведомстве.
Горожанам напомнили, что на ряде улиц проходят ремонтные работы, что затрудняет движение личного транспорта. Передвигаться по центру города москвичей просят на метро.
Ранее столичным жителям порекомендовали в пробки передвигаться по магистралям на наземном транспорте или такси.