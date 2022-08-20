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В московской квартире во время дезинсекции произошел пожар

В московской квартире во время дезинсекции произошел пожар
Фото: Telegram-канал Mash

В квартире на Нахимовском проспекте в Москве во время дезинсекции от тараканов произошел пожар. Кадры с места инцидента опубликовало издание Mash.

На опубликованных кадрах видно обгоревшую комнату и сгоревшие до тла вещи, которые там находились. По информации источника, мигранты из Средней Азии решили вытравить паразитов дымом и в какой-то момент произошло возгорание.

«От их дымовой шашки начался пожар, из-за которого пришлось эвакуировать других жителей», — говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар на западе Москвы лишил жителей района Солнцево Центрального рынка. На какой срок вышла из строя эта торговая точка не сообщалось.

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