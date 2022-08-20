В московской квартире во время дезинсекции произошел пожар

В квартире на Нахимовском проспекте в Москве во время дезинсекции от тараканов произошел пожар. Кадры с места инцидента опубликовало издание Mash.

На опубликованных кадрах видно обгоревшую комнату и сгоревшие до тла вещи, которые там находились. По информации источника, мигранты из Средней Азии решили вытравить паразитов дымом и в какой-то момент произошло возгорание.