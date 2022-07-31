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Жители московского района Солнцево лишились рынка из-за пожара

Жители московского района Солнцево лишились рынка из-за пожара
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Ночной пожар на западе Москвы лишил жителей района Солнцево Центрального рынка. Как сообщает Главное управление МЧС России по Москве, возгорание на площади 600 квадратных метров было ликвидировано в 04:31 воскресенья, 31 июля.

«В ликвидации пожара принимали участие 55 человек личного состава и 15 единиц техники», — говорится в сообщении. В результате пожара по всему периметру рухнула кровля здания. По информации ведомства, пострадавших нет.

По данным сервиса Яндекс Карты, по адресу улица Щорса, 5 Б, где произошел пожар, расположен торговый центр «Лагонда» с местным Центральным рынком.

На какой срок вышла из строя эта торговая точка, пока неизвестно. Причины возгорания, количество людей, временно потерявших работу, и понесенный ими ущерб установит специальная комиссия.

Ранее в пожаре на улице Алма-Атинской в Москве погибли восемь постояльцев местного хостела.

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