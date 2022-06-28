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Московский диджей назвал различия работы на тематической вечеринке и в баре

Московский диджей назвал различия работы на тематической вечеринке и в баре
Фото: Alexander Popov / Unsplash

Отличия работы на тематической вечеринке от труда в баре назвал «Мосленте» московский диджей Дмитрий Харченко.

«Иногда я принимаю участие в организации мероприятия. На такие тусовки люди приходят посмотреть на тебя, послушать твою музыку. В этом случае работать легче, так как люди пришли, понимая, что их сегодня ждет, и активно поддерживают диджея», — сказал он.

По его словам, в барах и клубах — другая история. Там публика смешанная, иногда в одном месте встречаются сразу несколько поколений. Кому-то не нравится современная музыка и он ждет старых хитов, а кто-то хочет отрываться только под русский рэп. Из-за этого может возникнуть недопонимание, отметил Дмитрий Харченко.

Ранее москвичи вспомнили вечеринки в легендарном столичном клубе. В конце 1990-х годов это заведение было популярным среди столичных любителей вечеринок.

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