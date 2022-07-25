Диетолог назвала недостатки традиционного французского завтрака

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, руководитель отделения диетологии клиники «Ревиталь-парк» Марина Копытько интервью радио Sputnik назвала недостатки традиционного французского завтрака с круассаном. По ее словам, этот продукт может способствовать накоплению жира в организме.

Специалист отметила, что данное мучное кондитерское изделие является несбалансированной, высокоуглеводной и высококалорийной пищей. «Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится», — пояснила диетолог.

Круассан на завтрак можно заменить хлебобулочным изделием на основе муки более грубого помола. Там будет больше полезных составляющих, резюмировала эксперт.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова призвала с осторожностью относиться к меду.