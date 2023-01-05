Завороженный падающим снегом медведь Диксон попал на видео

Завороженный падающим снегом медведь Диксон, привезенный в столицу на реабилитацию с Севера, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах видно, как медведь переместился в свой уличный вольер. Остановившись на одном месте, он с интересом разглядывал кружащие вокруг хлопья снега.

«Падающий снег будто заворожил нашего медведя — он даже ловил снежинки. Еще Диксон увлеченно жевал сосновые ветки, которые он смог оторвать от своего новогоднего дерева», — сказала гендиректор зоопарка.