Город
15:29, 05 января 2023
1 мин.

Завороженный падающим снегом медведь Диксон попал на видео

Завороженный падающим снегом медведь Диксон попал на видео
Кадр: Telegram-канал «‎Светлана Акулова»

Завороженный падающим снегом медведь Диксон, привезенный в столицу на реабилитацию с Севера, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах видно, как медведь переместился в свой уличный вольер. Остановившись на одном месте, он с интересом разглядывал кружащие вокруг хлопья снега.

«Падающий снег будто заворожил нашего медведя — он даже ловил снежинки. Еще Диксон увлеченно жевал сосновые ветки, которые он смог оторвать от своего новогоднего дерева», — сказала гендиректор зоопарка.

«Эстет», «Наверное инстинктивно напоминает родину Диксону», «Такой большой, а ушки такие маленькие, как щеночек любопытный», «Пусть восстанавливается и радуется жизни», «Такой милый мишка. Как же хочется, чтобы он выздоровел», «Заобнимала бы его», — написали поклонники Диксона.

Ранее в Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок. Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.