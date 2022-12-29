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19:38, 29 декабря 2022
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В Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок

В Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Для медведя Диксона, привезенного раненым в столицу с Севера на реабилитацию, нарядили яблоками сосну и подготовили подарок. Соответствующее видео опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки. Дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему: таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать. Сами же иголки у сосны гораздо мягче, чем, например, у елки — травмировать медведя они не могут», — написала Акулова.

Под сосну зоологи положили подарок. В коробке было мясо, рыбий жир и селедка, которую Диксон особенно любит.

Ранее радующийся снегопаду в Москве медведь Диксон попал на видео. Зверь с самого утра рыхлит снег в уличном вольере.

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