В Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок

Для медведя Диксона, привезенного раненым в столицу с Севера на реабилитацию, нарядили яблоками сосну и подготовили подарок. Соответствующее видео опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки. Дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему: таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать. Сами же иголки у сосны гораздо мягче, чем, например, у елки — травмировать медведя они не могут», — написала Акулова.