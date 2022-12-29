В Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок
Для медведя Диксона, привезенного раненым в столицу с Севера на реабилитацию, нарядили яблоками сосну и подготовили подарок. Соответствующее видео опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки. Дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему: таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать. Сами же иголки у сосны гораздо мягче, чем, например, у елки — травмировать медведя они не могут», — написала Акулова.
Под сосну зоологи положили подарок. В коробке было мясо, рыбий жир и селедка, которую Диксон особенно любит.
Ранее радующийся снегопаду в Москве медведь Диксон попал на видео. Зверь с самого утра рыхлит снег в уличном вольере.