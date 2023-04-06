Появились прогнозы по выздоровлению медведя Диксона в Московском зоопарке

О состоянии белого медведя Диксона, раненного в прошлом году на севере России и провезенного в столицу на реабилитацию, в беседе с РИА Новости рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, сейчас в состоянии хищника заметна положительная динамика. Задние лапы начали реагировать на прикосновения, появилось движение голеностопа, что свидетельствует о постепенном улучшении работы мышц. Однако на полное восстановление может уйти от одного года до полутора лет, сообщила Акулова.

По ее словам, состояние здоровья Диксона улучшается за счет постоянных тренировок по реабилитационной программе, разработанной специалистами зоопарка. Среди них — рыбалка. В бассейн вольера запускают рыбу, которую хищник с удовольствием ловит и съедает.

Ранее игры медведя Диксона в Московском зоопарке записали на видео.