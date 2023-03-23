Игры медведя Диксона в Московском зоопарке записали на видео

Игры медведя Диксона, привезенного с Севера в столицу на реабилитацию, попали на видео. Соответствующий ролик опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«В своем вольере медведь чувствует себя вольготно: он играет, перекатывается с боку на бок и, когда есть желание, плавает в бассейне», — описала Акулова досуг хищника.