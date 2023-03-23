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13:34, 23 марта 2023
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Игры медведя Диксона в Московском зоопарке записали на видео

Опубликовано видео игр медведя Диксона в Московском зоопарке.

Игры медведя Диксона в Московском зоопарке записали на видео
Кадр: видео Telegram-канал Светланы Акуловой

Игры медведя Диксона, привезенного с Севера в столицу на реабилитацию, попали на видео. Соответствующий ролик опубликовала в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«В своем вольере медведь чувствует себя вольготно: он играет, перекатывается с боку на бок и, когда есть желание, плавает в бассейне», — описала Акулова досуг хищника.

Работники зоопарка придумывают для животного разные кормушки, из которых нужно добыть еду. Одна из них запечатлена в ролике: Диксон в уличном вольере пытается достать угощение. Медведь вытягивается и пытается раскусить тубус, в котором спрятаны яблоки.

Ранее стало известно о состоянии медведя Диксона в Московском зоопарке.

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