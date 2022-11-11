Реабилитологи медведя Диксона показали журнал с поминутным описанием его жизни

Журнал с поминутным описанием жизни белого медведя Диксона, привезенного в столицу на лечение и реабилитацию, показала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, опубликовав ролик в личном Telegram-канале.

«Помимо ветеринарных врачей и киперов, за медведем на протяжении всего дня следят научные сотрудники. Вживую или по камерам они смотрят на его поведение и записывают каждое движение и реакцию в специальный журнал, оценивают в динамике процесс реабилитации», — написала гендиректор зоопарка.

На кадрах ролика виден список занятий Диксона за один час в дневное время суток: «сидит», «лежит», «лижет лапы».

Ранее в Московском зоопарке придумали для посетителей способ подглядывать за Диксоном. На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками.