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13:10, 11 ноября 2022
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Реабилитологи медведя Диксона показали журнал с поминутным описанием его жизни

Реабилитологи медведя Диксона показали журнал с поминутным описанием его жизни
Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

Журнал с поминутным описанием жизни белого медведя Диксона, привезенного в столицу на лечение и реабилитацию, показала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, опубликовав ролик в личном Telegram-канале.

«Помимо ветеринарных врачей и киперов, за медведем на протяжении всего дня следят научные сотрудники. Вживую или по камерам они смотрят на его поведение и записывают каждое движение и реакцию в специальный журнал, оценивают в динамике процесс реабилитации», — написала гендиректор зоопарка.

На кадрах ролика виден список занятий Диксона за один час в дневное время суток: «сидит», «лежит», «лижет лапы».

Ранее в Московском зоопарке придумали для посетителей способ подглядывать за Диксоном. На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками.

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