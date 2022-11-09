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21:42, 09 ноября 2022
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В Московском зоопарке придумали для посетителей способ подглядывать за Диксоном

В Московском зоопарке придумали для посетителей способ подглядывать за Диксоном
Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

О придуманном для посетителей способе подглядывать за раненым белым медведем Диксоном рассказала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она подкрепила пост соответствующим видео.

«Мы сделали "подглядки" для Диксона. На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками для него и с отдельным окошком для посетителей. Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей», — объяснила Акулова.

Директор зоопарка уточнила, что увидеть Диксона можно будет уже в конце этой недели.

«Ого! Как круто! Вы большие молодцы! Когда были в выходные, просто постояли там, чтобы энергию для выздоровления направить. А теперь можно и подглядеть», «Класс! Телевизор сделали для мишутки», «Идем в гости!», «Классная задумка и баннер симпатичный», — отреагировали на новость юзеры.

Ранее стало известно о желании медведя Диксона увидеть посетителей зоопарка. «Диксону очень интересно, что там, за стеклом», — рассказала Акулова.

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