В Московском зоопарке придумали для посетителей способ подглядывать за Диксоном

Директор зоопарка уточнила, что увидеть Диксона можно будет уже в конце этой недели.

«Ого! Как круто! Вы большие молодцы! Когда были в выходные, просто постояли там, чтобы энергию для выздоровления направить. А теперь можно и подглядеть», «Класс! Телевизор сделали для мишутки», «Идем в гости!», «Классная задумка и баннер симпатичный», — отреагировали на новость юзеры.

Ранее стало известно о желании медведя Диксона увидеть посетителей зоопарка. «Диксону очень интересно, что там, за стеклом», — рассказала Акулова.