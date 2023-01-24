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08:32, 24 января 2023
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У медведя Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине

У медведя Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

У медведя Диксона, привезенного с Севера на реабилитацию в столицу, появилась возможность рыбачить на новой глубине. Об этом в личном Telegram-канале сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сегодня мы углубили его бассейн еще примерно на 60 сантиметров: перепад дна остается таким же плавным, а в самом глубоком месте достигает 130 сантиметров. Это абсолютно безопасно для Диксона, учитывая то, как он уверенно держится в воде», — написала гендиректор зоопарка.

Зоологи рассчитывают, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности. Это соответствует плану его реабилитации. Для стимуляции дополнительной активности у Диксона работники зоопарка планируют запустить в углубленный бассейн рыбу.

Ранее было опубликовано видео первой рыбалки медведя Диксона в Московском зоопарке. Зоологи будут регулярно обеспечивать Диксону так называемую «рыбалку», чтобы и дальше развивать у него охотничий инстинкт и стимулировать его подвижность, подчеркнула Акулова.

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