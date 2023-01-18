Опубликовано видео первой рыбалки медведя Диксона в Московском зоопарке
Видео первой рыбалки медведя Диксона, привезенного раненым с Севера на реабилитацию в столицу, в своем Telegram-канале опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Cветлана Акулова.
«Сегодня зоологи запустили в бассейн медведя живую форель, которая сразу его заинтересовала. Диксон показал себя настоящим охотником: он загнал рыбу в угол и быстро схватил ее зубами», — прокомментировала ролик Акулова.
По ее словам, тот факт, что хищник так ловко расправился с добычей, говорит о том, что у него уже есть навыки охоты — скорее всего, ловить рыбу его научила мать-медведица.
Зоологи будут регулярно обеспечивать Диксону так называемую «рыбалку», чтобы и дальше развивать у него охотничий инстинкт и стимулировать его подвижность, подчеркнула Акулова.
Ранее также сообщалось о процессе кормления медведя Диксона, а также о том, как ему проводят разгрузочные дни.