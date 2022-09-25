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13:09, 25 сентября 2022
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Московские ветврачи сообщили о динамике выздоровления медведя Диксона

Московские ветврачи сообщили о динамике выздоровления медведя Диксона
Фото: Yomex Owo / Unsplash

О динамике выздоровления белого медведя Диксона, раненого на одноименном острове и доставленного на лечение в Москву, сообщили столичные ветеринары. Заключением специалистов поделилась генеральный директор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.

«У Диксона наблюдается частичная чувствительность. Ветврачи регулярно проводят с медведем тренинг на проверку рефлексов и чувствительности: щеточкой щекочут неподвижные лапы. И на последнем тренинге Диксон реагировал ими уже гораздо активнее. По оценкам зоологов, это может быть поверхностная чувствительность, поскольку глубокая — болевая — у него еще не появилась», — рассказала Акулова.

Врачи подчеркивают, что быстрых результатов ждать не приходится, ведь у медведя спинальный шок. Но положительная динамика есть, хоть и небыстрая. «Давайте наберемся терпения!» — написала гендиректор зоопарка.

Ранее стали известны подробности о составленном для раненого медведя с острова Диксон плане реабилитации. Зверю назначили специальные упражнения.

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