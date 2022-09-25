Московские ветврачи сообщили о динамике выздоровления медведя Диксона

Врачи подчеркивают, что быстрых результатов ждать не приходится, ведь у медведя спинальный шок. Но положительная динамика есть, хоть и небыстрая. «Давайте наберемся терпения!» — написала гендиректор зоопарка.

Ранее стали известны подробности о составленном для раненого медведя с острова Диксон плане реабилитации. Зверю назначили специальные упражнения.