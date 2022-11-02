Раскрыт способ согревания медведя Диксона после бассейна

Способ медведя Диксона согреться после бассейна раскрыла в личном Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Вылезая из бассейна, он хорошо отряхивается и скидывает с себя основную часть воды. И если в природе белый медведь вытирается о снег, то в нашем случае Диксон "сушится" о гальку», — написала гендиректор зоопарка.

В том числе от переохлаждения хищника защищает жировая прослойка и подшерсток. По словам Акуловой, еще Диксон может в любой момент вернуться в свой вольер и закопаться там в древесную шерсть.

Ранее опубликовано видео первого купания раненого медведя Диксона в бассейне. Первый заплыв показал, что теперь глубину можно увеличивать.