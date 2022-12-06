Реабилитологи научили раненого медведя Диксона садиться

Медведя Диксона, привезенного раненым с Севера в столицу на лечение, реабилитологи научили садиться. Об этом сообщила в личном Telegram-аккаунте генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сидячее положение медведю получается придать в процессе тренинга. Зоологи направляют его с помощью таргета таким образом, чтобы Диксон переносил свой вес и поэтапно располагал задние конечности прямо перед собой», — написала гендиректор.