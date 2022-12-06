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11:18, 06 декабря 2022
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Реабилитологи научили раненого медведя Диксона садиться

Реабилитологи научили раненого медведя Диксона садиться
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Медведя Диксона, привезенного раненым с Севера в столицу на лечение, реабилитологи научили садиться. Об этом сообщила в личном Telegram-аккаунте генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сидячее положение медведю получается придать в процессе тренинга. Зоологи направляют его с помощью таргета таким образом, чтобы Диксон переносил свой вес и поэтапно располагал задние конечности прямо перед собой», — написала гендиректор.

По словам Акуловой, если раньше медведь преимущественно находился в полулежачем положении, сегодня он регулярно садится. Она также отметила, что Диксон научился держать равновесие за счет напряжения мышц таза и спины. Поначалу сохранять баланс ему позволял упор на передние лапы.

Ранее самомассаж раненого медведя Диксона в бассейне попал на видео. Он много времени проводит в бассейне. В воде он разрабатывает мышцы и массирует о гальку на дне обездвиженные задние лапы.

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