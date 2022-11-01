Самомассаж раненого медведя Диксона в бассейне попал на видео

Медведь Диксон, привезенный раненым с Севера в Московский зоопарк, много времени проводит в бассейне. В воде он разрабатывает мышцы и массирует о гальку на дне обездвиженные задние лапы. Заплывы хищника попали на видео, ролик в своем Telegram-канале опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Только благодаря тому, что сейчас мы сделали такой бассейн, где он, двигаясь по гальке, делает себе самомассаж, начинают работать его мышцы. Гель, который сейчас используют, дает покрытие-пленку, за счет чего грязь не попадает в раны животного», — пояснил зоолог.