Самомассаж раненого медведя Диксона в бассейне попал на видео
Медведь Диксон, привезенный раненым с Севера в Московский зоопарк, много времени проводит в бассейне. В воде он разрабатывает мышцы и массирует о гальку на дне обездвиженные задние лапы. Заплывы хищника попали на видео, ролик в своем Telegram-канале опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Только благодаря тому, что сейчас мы сделали такой бассейн, где он, двигаясь по гальке, делает себе самомассаж, начинают работать его мышцы. Гель, который сейчас используют, дает покрытие-пленку, за счет чего грязь не попадает в раны животного», — пояснил зоолог.
По наблюдениям специалистов, хищник все делает по собственному желанию: заходит в воду, выходит на сушу, когда захочет — возвращается в свой вольер. При этом в бассейне медведь ведет себя более активно. Акулова уточнила, что в вольер Диксону не насыпают песок, потому что такое покрытие для него — «как наждачная бумага»: при трении кожа животного сильно повреждается.
Ранее было опубликовано видео первого купания раненого медведя Диксона в бассейне.