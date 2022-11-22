Прием медведя Диксона у стоматолога попал на видео
Прием у стоматолога медведя Диксона, проходящего реабилитацию в столице, попал на видео. Ролик опубликовала в личном Teleram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она отметила, что проводить операцию ранее было опасно из-за тяжелого состояния хищника.
«Медведю провели операцию по удалению сломанного зуба, с которым он уже поступил к нам в зоопарк. Оставлять клык было опасно: он был сильно изломан по всей длине, вокруг корня зуба шел воспалительный процесс — инфекция могла бы проникнуть глубже и вызвать серьезное воспаление», — написала гендиректор зоопарка.
Также Акулова отметила, что клык не влияет на процесс пережевывания пищи, поскольку Диксону теперь не надо охотиться, а еду ему могут по необходимости порезать. Операция прошла успешно, ее продолжительность составила 2,5 часа. Для восстановления медведь будет получать нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты.
Ранее был дан прогноз по восстановлению подвижности медведя Диксона. Из-за огнестрельного ранения хищник потерял чувствительность задних конечностей, но постепенно его состояние улучшается.