Прием медведя Диксона у стоматолога попал на видео

Прием у стоматолога медведя Диксона, проходящего реабилитацию в столице, попал на видео. Ролик опубликовала в личном Teleram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она отметила, что проводить операцию ранее было опасно из-за тяжелого состояния хищника.

«Медведю провели операцию по удалению сломанного зуба, с которым он уже поступил к нам в зоопарк. Оставлять клык было опасно: он был сильно изломан по всей длине, вокруг корня зуба шел воспалительный процесс — инфекция могла бы проникнуть глубже и вызвать серьезное воспаление», — написала гендиректор зоопарка.