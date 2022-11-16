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15:16, 16 ноября 2022
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Дан прогноз по восстановлению подвижности медведя Диксона

Дан прогноз по восстановлению подвижности медведя Диксона
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Появился прогноз по восстановлению подвижности медведя Диксона, привезенного с Севера раненым на реабилитацию в столицу. Из-за огнестрельного ранения хищник потерял чувствительность задних конечностей, но постепенно его состояние улучшается, сообщила генеральный директор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.

«Специалисты все чаще замечают движения голеностопа на задних лапах медведя, что свидетельствует о регрессе пареза конечностей. Но все же спешить с выводами не стоит — в подобных случаях на восстановление может потребоваться от полугода до полутора лет», — дала прогноз гендиректор зоопарка.

Зоологи планируют сделать очередное МРТ-исследование, а также проверят гематому от дроби в области между грудным и поясничным отделами животного. По мнению нейрохирургов, если гематома не рассосалась, медведю предстоит перенести еще одну операцию.

Ранее реабилитологи медведя Диксона показали журнал с поминутным описанием его жизни. На кадрах ролика виден список занятий Диксона за один час в дневное время суток: «сидит», «лежит», «лижет лапы».

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