Стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам

По ее словам, из-за резких погодных колебаний в последние дни Диксон остается внутри вольера, так как после дождя весь снег в уличной части обледенел.

«На тренингах медведю все чаще дают задания, которые стимулируют его подтягиваться вверх», — добавила директор зоопарка.

Ранее зимние развлечения медведя Диксона в Московском зоопарке попали на видео. Увиденное восхитило пользователей сети.