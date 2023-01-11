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12:03, 11 января 2023
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Стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам

Стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

О подготовке белого медведя Диксона к уколам стало известно из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в ее Telegram-канале.

«Зоологи приучают Диксона к личному контакту и готовят его в том числе к потенциальным уколам: для этого в месте возможной инъекции слегка тянут его за шерсть. Так он постепенно привыкнет к новому воздействию и не будет волноваться в будущем», — объяснила Акулова.

По ее словам, из-за резких погодных колебаний в последние дни Диксон остается внутри вольера, так как после дождя весь снег в уличной части обледенел.

«На тренингах медведю все чаще дают задания, которые стимулируют его подтягиваться вверх», — добавила директор зоопарка.

Ранее зимние развлечения медведя Диксона в Московском зоопарке попали на видео. Увиденное восхитило пользователей сети.

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