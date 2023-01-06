Зимние развлечения медведя Диксона в Московском зоопарке попали на видео

«Хорошо, что он крутится, переворачивается. Валяться на земле требует больше усилий, чем в воде. Похож, что его организм требует увеличения физической нагрузки!», «Диксон для меня олицетворяет жизнелюбие. Очень хочется верить, что стараниями наших специалистов медведь встанет на все четыре лапы», — написали восторженные подписчики в комментариях.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке для Диксона нарядили сосну и подготовили подарок.