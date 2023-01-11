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20:21, 11 января 2023
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Сервировку завтрака медведю Диксону записали на видео

Сервировку завтрака медведю Диксону записали на видео
Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой

Сервировку завтрака медведю Диксону, привезенному раненным с Севера на реабилитацию в столицу, записали на видео. Соответствующий ролик опубликовала в личном Teleram-канале генеральный директор Московского зоопарка Cветлана Акулова.

На кадрах видеозаписи запечатлено, как медведь сидит в своем вольере и завтракает. Ему принесли картонную коробку, внутри которой спрятали горбушу. Диксон разорвал угол упаковки и вытащил рыбу.

«Утро у Диксона началось с легкого завтрака. Горбуша в коробке была распечатана за доли секунды — а вот ел ее Диксон не спеша. Правильно говорят: "Успевает всюду тот, кто никуда не торопится", а завтрак — главная пища за весь день и залог крепкого здоровья», — прокомментировала ролик гендиректор зоопарка.

Ранее зимние развлечения медведя Диксона в Московском зоопарке попали на видео. «В последние дни Диксону больше нравится валяться в снегу, чем купаться», — написала она, отметив, что медведь чаще играет с ветками и находит спрятанные повсюду яблоки.

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