Сервировку завтрака медведю Диксону записали на видео

«Утро у Диксона началось с легкого завтрака. Горбуша в коробке была распечатана за доли секунды — а вот ел ее Диксон не спеша. Правильно говорят: "Успевает всюду тот, кто никуда не торопится", а завтрак — главная пища за весь день и залог крепкого здоровья», — прокомментировала ролик гендиректор зоопарка.

Ранее зимние развлечения медведя Диксона в Московском зоопарке попали на видео. «В последние дни Диксону больше нравится валяться в снегу, чем купаться», — написала она, отметив, что медведь чаще играет с ветками и находит спрятанные повсюду яблоки.