Забота панды Диндин о детеныше попала на видео в Московском зоопарке

Забота панды Диндин о детеныше попала на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

«Спокоен сон панды. Но лишь ненадолго, потому что малыш снова просит внимания. А как же иначе. Ведь мама — это целый мир», — подписала ролик она.