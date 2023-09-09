Забота панды Диндин о детеныше попала на видео в Московском зоопарке
Забота панды Диндин о детеныше восхитила пользователей сети.
Забота панды Диндин о детеныше попала на видео, опубликованное в Telegram-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
«Спокоен сон панды. Но лишь ненадолго, потому что малыш снова просит внимания. А как же иначе. Ведь мама — это целый мир», — подписала ролик она.
Увиденное восхитило пользователей сети.
«Нежность», «Просто чудо!», «Лучшая мама!», «Какая милота», «Диндин, конечно, полна сюрпризов! Такая мама хорошая оказалась», «На это можно смотреть вечно, слишком заботливо!», «Такая любовь должна охватить все сердечки планеты», «Отличная мамочка», «Милая мамочка, сил тебе и крепкого здоровья!» — написали юзеры в комментариях.
Ранее брачные игры молодых панд в Московском зоопарке попали на видео.