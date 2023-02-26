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15:31, 26 февраля 2023
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Директор московской школы потребовала засудить родителей учеников за критику

Директор московской школы потребовала засудить родителей учеников за критику
Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Засудить родителей учеников потребовала директор одной из московских школ. Подробности случившегося раскрыл Telegram-канал Mash.

Женщина отнесла в полицию 800 страниц со скриншотами из соцсетей, на которых зафиксированы жалобы в ее адрес. Она попросила привлечь недовольных ее работой людей к ответственности за клевету.

Педагог управляет школой №1584 на Рублевском шоссе с 2020 года. За это время она столкнулась с активной критикой своего руководства, сообщил Mash. Кроме того, на директора неоднократно жаловались в Минпросвещения и в Роспотребнадзор.

По делу начали проверку, отметил источник.

Ранее учителя одной из московских школ заподозрили в съемках кино для взрослых с участием школьниц в здании образовательного учреждения. Подозреваемый — лауреат конкурса «Учитель года».

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