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10:02, 20 октября 2022
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Москвичам пообещали дискомфортную погоду

Москвичам пообещали дискомфортную погоду
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Дискомфортную погоду пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик предупредил горожан о повышенной влажности и усилении ветра до 11 метров в секунду.

«Это будет усиливать ощущение дискомфорта. Будет казаться, что температура ниже, чем на столбиках термометров. Будет такое ощущение зябкости. В четверг, например, в Москве прогнозируется 5-7 градусов, по области — 3-8 градусов. Хочется поежиться уже, а плюс будет заметный ветер и влажность, усиливающие неприятные ощущения», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что температура в столице к предстоящим выходным, 22 и 23 октября, немного повысится и местами будет проглядывать солнце. Наиболее комфортной, по его словам, погода будет в субботу. В воскресенье ожидаются дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что потепления в столице уже не стоит ждать.

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