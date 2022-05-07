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Россияне устроили дискотеку с шашлыком в гаражах и развеселили сеть
Кадр: страница «Типичный Подольск» во «Вконтакте»
Двое россиян устроили дискотеку с шашлыком прямо в гаражах и попали на видео. Ролик, развеселивший пользователей сети, выложили в группе «Типичный Подольск» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как двое мужчин энергично танцуют около дымящегося мангала. «Когда шашлык замариновался как надо», — пошутила администрация группы.
Видео вызвало бурную реакцию в комментариях. «Нормально мужики отдыхают», «Класс», «Шашлыки в гаражах — это классика! Кто был, тот знает», — одобрили досуг мужчин пользователи сети. Кто-то с юмором признался, что завидует отдыхающим из ролика и по сравнению с ними живет скучно. Всего видео набрало более 280 положительных реакций.
Ранее россиян развеселил мужчина, отдыхающий на ветках дерева в подмосковном Красногорске.