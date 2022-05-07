Россияне устроили дискотеку с шашлыком в гаражах и развеселили сеть

Двое россиян устроили дискотеку с шашлыком прямо в гаражах и попали на видео. Ролик, развеселивший пользователей сети, выложили в группе «Типичный Подольск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как двое мужчин энергично танцуют около дымящегося мангала. «Когда шашлык замариновался как надо», — пошутила администрация группы.