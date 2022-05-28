Жители Подмосковья поспорили из-за дизайна подъезда

Жительница подмосковного Красногорска была неприятно удивлена обновлению дизайна на своем этаже по возвращении с дачи. Об этом она рассказала в группе города во «ВКонтакте».

Она также опубликовала снимок, на котором видна стена подъезда с изображением зеленых гор на голубом фоне. «Уезжали на дачу — был нормальный этаж пастельно-бежевого цвета. Приехали, а там этот дурдом/детсад», — написала она. По словам россиянки, в местной управляющей компании ей сообщили, что этаж перекрасили в рамках эксперимента.

Пользователи сети поспорили с автором топика о дизайнерском решении коммунальных служб. Многим понравилось такое окрашивание стен этажа. «Довольно симпатично и чистенько, от этой бежевой серости уже прятаться хочется», «У нас несколько этажей в подъезде сделаны под мультики, всегда, когда там лифт останавливается, настроение поднимается», «Вообще непонятно, что не так? Горы, очень симпатично все, аккуратно. Вы, господа, с жиру беситесь походу!» — прокомментировали юзеры.

Ранее актер Данил Стеклов, известный по ролям в сериале «Секреты семейной жизни» и фильме «Жги!» предложил коммунальщикам открыть вакансию штатного дизайнера.