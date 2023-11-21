Дизайн московской квартиры за 600 тысяч рублей в месяц развеселил россиян

560-метровую квартиру за 600 тысяч рублей в месяц с дизайнерским ремонтом выставили для аренды в Москве. Объявление появилось на популярном сайте купли-продажи недвижимости.

Элитная недвижимость с панорамным видом расположена в ЖК «Алые Паруса». В квартире имеется терраса, домашний кинотеатр, каминный зал, зимний сад, четыре спальни и четыре санузла.

На фото видно, что ремонт в квартире сделан с элементами стиля барокко. В комнатах расписаны потолки и установлены колонны. «Мебель от известных дизайнеров. Техника от лучших мировых производителей. Паркет из ценных пород дерева, лепнина, ручная роспись потолков и стен, скульптуры и колонны», — указал автор в объявлении.

«Шикарное цыганское посольство», «Какой же отвратительный бордель», «А кому-то нравится», — прокомментировали убранство квартиры в Telegram-канале «Риелтор курильщика».

Ранее в Подмосковье выставили на продажу особняк без мебели за миллиарды рублей.