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18:09, 12 января 2023
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Раскрыт дизайн одной из самых ярких станций московского метро

Раскрыт дизайн одной из самых ярких станций московского метро
Изображение: Официальный сайт Мэра Москвы

Дизайн одной из самых ярких станций столичного метро раскрыл на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«"Вавиловская" станет одной из самых ярких станций Троицкой линии: ее колонны-галочки облицуют ярко-желтыми панелями, контрастирующими с белым мрамором и черным гранитом путевых стен и пола», — рассказал заммэра.

Отмечается, что общая готовность земляных работ по станционному комплексу «Вавиловская» оценивается более чем в 40 процентов, инженерные сети переложены на четверть, монтаж ограждающих конструкций почти завершен, осуществляется устройство монолитных конструкций и обратная засыпка.

Ранее был назван год открытия станции метро в московском аэропорту Внуково: это случится в текущем 2023-м.

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