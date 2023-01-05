Определено используемое для одной станции метро количество светильников

Используемое для одной станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) — «Текстильщики» — количество светильников определил на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Всего установлено 3236 светильников, поскольку архитектурное освещение является ключевым элементом дизайна станции "Текстильщики". Так, на платформенном участке закарнизные светильники установлены на панелях подвесного потолка. Их свет направлен вверх и, отражаясь от второго уровня потолка, падает через проемы на платформу», — сказал заммэра.

Кроме того, вдоль береговых платформ и по периметру пассажирской зоны вестибюлей станции смонтировали голубую подсветку. Общая длина светодиодной ленты составляет 563 метра.

Ранее была названа станция БКЛ со «звездным небом». Речь идет о станции «Кленовый бульвар», которая располагается на одноименной улице около входа в музей-заповедник «Коломенское».