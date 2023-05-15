Объявление о продаже дизайнерского унитаза в Подмосковье развеселило россиян

Объявление о продаже дизайнерских унитаза и стиральной машины в Подмосковье появилось на популярном классифайде. Украшенную по авторскому проекту сантехнику выставили на продажу в Красногорске.

Унитаз и стиральная машина выполнены в коричневых тонах и инкрустированы камнями и блестящими золотыми элементами так, что ассоциируются с сундуком, наполненным пиратскими сокровищами. Автор лота не указал цену, но сообщил, что бытовая техника находится в новом состоянии и сделана по индивидуальному проекту.

Объявление развеселило пользователей сети. «Цыганщина», «Капитан Немо, ваше ли это?» — написали подписчики Telegram-канала «Подмосковье №1».

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