Раскрыта длина самой короткой улицы Москвы

Длину самой короткой улицы в столице раскрыли в Telegram-канале «История Москвы». Речь идет об улице Венецианова в Поселке художников на Соколе. Ее длина сейчас составляет 48 метров, а ширина не превышает четырех метров.

По имеющейся информации, при появлении на картах Москвы в XX веке улица Венецианова растягивалась на 110 метров, но затем она была сокращена из-за построенного на ней дома.

Известно, что свое название Поселок художников приобрел именно из-за улиц, которые носят имена русских живописцев: Карла Брюллова, Василия Поленова, Михаила Врубеля, Ивана Шишкина, Василия Верещагина, Валентина Серова, Василия Сурикова и Исаака Левитана. Эту топонимику придумал профессор ВХУТЕМАСа Павел Павлинов, участвовавший в застройке территории.

Ранее было раскрыто происхождение названия улицы Плющихи в центре Москве.