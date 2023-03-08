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12:45, 08 марта 2023
1 мин.

Длинная очередь у цветочного рынка в Москве на 8 Марта попала на видео

Telegram-канал «Новости Москвы» опубликовал видео очереди за цветами на столичном Рижском рынке.

Длинная очередь у цветочного рынка в Москве на 8 Марта попала на видео
Кадр: видео Telegram-канал «Новости Москвы».

На 8 Марта у цветочного Рижского рынка в столице выстроилась огромная очередь. Столпотворение попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Новости Москвы».

На кадрах видно, что у входа на торговую площадь собрались несколько десятков человек. Они выстроились в длинную линию. Некоторые покупатели успели приобрести цветы до ажиотажа, один из них вышел из здания рынка с букетом тюльпанов в руке.

Очереди заметили у Рижского рынка еще накануне праздника. В преддверии 8 Марта около цветочного базара выстроилась цепочка из желающих сделать покупку.

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