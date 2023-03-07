Огромная очередь у цветочного рынка в Москве попала на видео

Огромная очередь у Рижского рынка в Москве попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва 24».

«Ажиотаж у Рижского рынка. В преддверии 8 Марта у главного цветочного базара города выстроилась огромная очередь за цветами», — сообщается в комментарии под роликом.

На видео запечатлена длинная цепочка людей, выходящая далеко за пределы входа на рынок. При этом покупатели стоят друг за другом не по одному, а кучно: создается ощущение толпы.

Как сообщили очевидцы Telegram-каналу «Новости Москвы», из-за тех, кто покупает цветы на этом базаре, в районе станции метро «Рижская» образовались большие пробки.

«Мужчины активизировались. Как приятно это видеть, молодцы!», «Стараются, молодцы, но большинство делает это раз или два в год», «Классика жанра. Еще перед 1 сентября такой аншлаг там», «Барыги-перекупы там активизировались», «Лучше бы вкусненького чего-нибудь купили, цветы все равно завянут», — отреагировали подписчики канала.

Ранее массовая драка на цветочном рынке в Москве перед 8 Марта попала на видео. На кадрах видно, как торговцев цветами разнимают правоохранители.