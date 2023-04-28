Длинная очередь на просмотр цветения сакуры в Москве попала на видео

«И тут пробки 10 баллов», «Сколько эстетов», «Быстрее будет в Японию слетать и обратно вернуться, чем в очереди отстоять», «Им просто нужно где-то стоять: сначала за прививкой, теперь за сакурой», «Японутые на всю голову», «Сколько романтиков», «Японский городовой», — написали пользователи мессенджера.

Кроме Японского сада в Ботаническом саду имени Цицина, цветение сакуры можно посмотреть еще в четырех местах. Как сообщил Дептранс, цветущие деревья есть также в Аптекарском огороде, Екатерининском парке, на аллее возле Главного здания МГУ и в Бирюлевском дендропарке. Посещение последних трех площадок бесплатно.

Ранее огромная очередь за водой в подмосковных Люберцах попала на видео.