Длинная очередь на просмотр цветения сакуры в Москве попала на видео
Москвичи выстроились в длинную очередь, чтобы посмотреть на цветение сакуры.
Москвичи выстроились в гигантскую очередь для просмотра цветения сакуры и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Очередь в Японском саду, чтобы полюбоваться сакурой. Что же там в выходные дни будет?» — прокомментировал видео автор.
«И тут пробки 10 баллов», «Сколько эстетов», «Быстрее будет в Японию слетать и обратно вернуться, чем в очереди отстоять», «Им просто нужно где-то стоять: сначала за прививкой, теперь за сакурой», «Японутые на всю голову», «Сколько романтиков», «Японский городовой», — написали пользователи мессенджера.
Кроме Японского сада в Ботаническом саду имени Цицина, цветение сакуры можно посмотреть еще в четырех местах. Как сообщил Дептранс, цветущие деревья есть также в Аптекарском огороде, Екатерининском парке, на аллее возле Главного здания МГУ и в Бирюлевском дендропарке. Посещение последних трех площадок бесплатно.
Ранее огромная очередь за водой в подмосковных Люберцах попала на видео.