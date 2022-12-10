Названы самые длинные лыжные трассы в Москве

Самые длинные лыжные трассы в Москве назвали «Мосленте» в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Стало известно, что столице будут накатываться более 40 лыжных прогулочных маршрутов общей протяженностью порядка 133 километра.

«Лыжные трассы проходят вдоль самых живописных мест природных территорий. Во время спортивных занятий или спокойной прогулки на лыжах можно полюбоваться видовым разнообразием древесных пород и увидеть немало зимующих птиц», — рассказала заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Самый длинный маршрут находится в Новой Москве на территории зоны отдыха «Битца». Его протяженность — 20 километров. Время прохождения круга здесь займет более 120 минут.

На востоке столицы, в парке «Измайлово» работает маршрут общей протяженностью в 7500 метров. Время прохождения круга здесь займет 50–60 минут. В лесопарке «Измайловский» протяженность самого длинного маршрута составляет 5250 метров. Время прохождения круга: 30–40 минут. Здесь же оборудованы и менее длинные трассы.

В парк «Битцевский лес» рядом с улицей Новоясеневский тупик проходит трасса протяженностью в 5000 метров. Время прохождения круга: 60 минут. Трасса такой же протяженностью находится и рядом с улицей Поляны на юго-западе города.

Еще один длинный маршрут прокатан на юго-востоке города в парке «Кузьминки-Люблино». Его протяженность составляет 5400 метров, а время прохождения круга займет около 40 минут.

В ведомстве уточнили, что специалисты Мосприроды уже установили информационные знаки и схемы лыжных маршрутов, вдоль всех трасс убрали аварийные, сухостойные и упавшие деревья, обрезали торчащие ветки кустарников.

Ранее самое опасное зимнее развлечение назвала внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева. По ее словам, это катание на тюбинге.