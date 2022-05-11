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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных: по данным производственного календаря 2022 года, отдыхать дольше обычных двух дней граждане РФ будут с 11 по 13 июня.

Три нерабочих дня в первой половине июня связаны с Днем России, который отмечается 12 июня. Из-за того, что праздник в этом году выпадает на воскресенье, выходные продлятся с субботы по понедельник включительно. Далее последует четырехдневная рабочая неделя.

Затем отдых на длинных выходных в 2022 году россияне могут планировать осенью. С 31 октября по 3 ноября включительно будет сокращенная рабочая неделя. В пятницу, 4 ноября, начнутся трехдневные праздничные дни в честь Дня народного единства, которые завершатся в воскресенье, 6 ноября.

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