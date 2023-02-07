Раскрыт смысл итогового собеседования для девятиклассников

Смысл итогового собеседования со школьниками по окончании девятого класса раскрыла в разговоре с «Мослентой» старший разработчик учебно-методического комплекса по русскому языку образовательной компании MAXIMUM Education Ксения Безрукова. По ее словам, испытание нацелено на проверку коммуникативной компетенции обучающихся, или, говоря простым языком, на умение выстраивать общение, грамотно говорить и доносить информацию.

«У итогового собеседования и итогового сочинения, которое пишут школьники в одиннадцатом классе перед ЕГЭ, общая идея: ученик допускается к экзаменам в том случае, когда может продемонстрировать приемлемый уровень развития коммуникативных, аналитических навыков, а также общий уровень языковой культуры и знания основных закономерностей родной речи», — пояснила эксперт.

По данным Безруковой, лишь четыре процента девятиклассников не видят сложностей в испытании. 28 процентов отметили, что им тяжело выражать свои мысли, а 18 процентам школьников не хватает времени на подготовку.

Специалист напомнила, что итоговое собеседование состоит из четырех блоков: девятиклассникам нужно прочитать текст, пересказать его с цитатой, произнести монолог на заданную тему и ответить на несколько вопросов. Время на все четыре задания с учетом подготовки — примерно 15-16 минут.

«Чтобы избежать лишнего волнения, важно помнить, что это все же зачет, а не экзамен. Сумма баллов не играет решающей роли, максимально можно набрать 20, а для того, чтобы получить зачет, достаточно 10», — прокомментировала собеседница издания.

Ученикам 9-х классов предстоит пройти итоговое собеседование 8 февраля. Для тех, кто получит «незачет», или не сможет по каким-то причинам принять участие в испытании, предусмотрены резервные даты — 15 марта и 15 мая, напомнила разработчик учебно-методического комплекса Ксения Безрукова.

Ранее школьники 11-х классов выразили свое мнение по поводу новых правил в итоговом сочинении.