Школьники выразили свое мнение по поводу новых правил в итоговом сочинении

Большинство российских школьников считает, что нововведения в правилах написания итогового сочинения, усложнили подготовку к испытанию. Свое мнение ученики старших классов выразили в опросе, проведенном образовательной компанией MAXIMUM Education, его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«70 процентов школьников нервничают и испытывают стресс перед экзаменом в связи с новыми правилами. 30 процентов респондентов признались, что их пугает неизвестность, так как комплект тем сочинения теперь будет формироваться из закрытого банка ФИПИ. 26 процентов учеников отмечают, что им тяжело подбирать аргументы из литературы или кинематографа», — говорится в материалах исследования.

18 процентов опрошенных переживают из-за большой ответственности, так как «зачет» по итоговому сочинению является допуском к сдаче ЕГЭ. Десять процентов отмечают, что испытывают трудности с изложением мыслей в текстовом формате, и 11 процентов переживают из-за того, что им не хватает времени на подготовку.

Лишь каждый пятый школьник считает, что новые правила в написании итогового сочинения положительно скажутся на результатах. При этом 28 процентов опрошенных не понимают смысла экзамена и того, зачем он нужен одиннадцатиклассникам.

В MAXIMUM Education напомнили, что начиная с этого года на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) больше не будут публиковаться новые направления по итоговому сочинению. Вместо них будут использоваться темы прошлых лет из закрытого банка, которые станут известны ученикам за 15 минут до экзамена. Такое решение было принято Минпросвещения России, Рособрнадзором и Советом по вопросам проведения итогового сочинения.

Ранее более подробно об изменениях в итоговом школьном сочинении рассказал глава методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.