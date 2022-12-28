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15:03, 28 декабря 2022
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Радующийся снегопаду в Москве медведь Диксон попал на видео

Радующийся снегопаду в Москве медведь Диксон попал на видео
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

Радующийся снегопаду в столице белый медведь Диксон попал на видео. Ролик опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Ох уж эта переменчивая погода! Сегодня снова снегопад, и Диксон этому очень рад. А мы радуемся вместе с Диксоном», — написала она, отметив, что зверь с самого утра рыхлит снег в уличном вольере.

Пользователи восторженно отреагировали на увиденное. Несколько человек обратили внимание, что медведь начал подтягивать задние лапы во время передвижения. «Мне показалось, что он уже начал ползать, как малыш, на коленях», — написала одна из них.

Ранее в Московском зоопарке объяснили желтоватый оттенок шерсти медведя Диксона. На него повлияло в том числе долгое отсутствие возможности искупаться.

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