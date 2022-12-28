Радующийся снегопаду в Москве медведь Диксон попал на видео

Пользователи восторженно отреагировали на увиденное. Несколько человек обратили внимание, что медведь начал подтягивать задние лапы во время передвижения. «Мне показалось, что он уже начал ползать, как малыш, на коленях», — написала одна из них.

Ранее в Московском зоопарке объяснили желтоватый оттенок шерсти медведя Диксона. На него повлияло в том числе долгое отсутствие возможности искупаться.